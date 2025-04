Reise auf eine große Insel

Der Kunst-Ferienworkshop mit Elfin Açar ist der perfekte Ort für kreative Kinder ab 6 Jahren, die in die magische Welt der Farben und Formen eintauchen wollen. Ausgestattet mit Pinsel und Palette experimentieren die jungen Künstler:innen mit verschieden Materialien und erschaffen fantasievolle Kunstwerke. Am Letzten Tag werden die Werke in einer kleinen Ausstellung präsentiert.

Die Ferienbetreuung des KUBO findet vom 4. bis 8 August jeweils von 10 bis 15 Uhr statt und kostet ab 100 Euro nach Anmeldung auf der Veranstalterwebsite.

Bitte Mittagessen mitbringen.