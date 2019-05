Reise in die Steinzeit

Im Sommer lädt das Bachmann-Museum an wenigen ausgesuchten Terminen zu einem Familiennachmittag in das Steinzeitlager ein. Zusammen mit den großen und kleinen Besuchern gestaltet Museumspädagogin Katja Tiltmann einen spannenden Nachmittag rund um das Leben in der Mittelsteinzeit. Mit vielen neuen Eindrücken geht es in das Steinzeitlager am idyllischen Auesee. Ausgestattet mit vielen Dingen geht die Gruppe gemeinsam zum See, es werden zum Beispiel detailgetreue Nachbildungen von Werkzeugen aus der Steinzeit mitgenommen, die dann auch zum Einsatz gebracht werden. Aus Weidenstangen, Lederschnüren, Fellen und Leder errichten alle gemeinsam ein Zelt. Außerdem verrät die Museumspädagogin den Familien, wie die Menschen ohne Streichhölzer Feuer machen konnten.

Die Teilnahme beträgt für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 6 Euro. Eine Familienkarte ist für 15 Euro zu erwerben. Eine Anmeldung ist unter 04761-9834603 erforderlich.