Warum fühlen wir uns eigentlich in der Natur so wohl? Was können wir riechen, hören, sehen und schmecken? Was passiert, wenn wir die Augen schließen? Wie fühlt sich eigentlich die Natur an, wenn wir sie ertasten? Heute entdecken Kinder ab 7 Jahren Spiele, bei denen sie ihre verschiedenen Sinne benutzen.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.