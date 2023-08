Mit analoger Kamera haben sich die Fotograf:innen des Blaumeier-Ateliers auf eine jeweils sehr persönliche und künstlerische Reise begeben. Eineinhalb Jahre sind sie in und um Bremen unterwegs gewesen und haben sich von Naturlandschaften und architektonisch geprägten städtischen Räumen inspirieren lassen. Eine Auswahl ihrer Fotografien ist in unterschiedlichen Formaten in dieser Ausstellung zu sehen.

× Erweitern © Lulzim Berscha Reisegruppe Horizont

Wolkenformationen, Landstriche mit Reisenden zwischen Himmel und Wasser: In den Fotografien finden sich Motive von Aufbruch und Unterwegs-Sein ebenso wie augenfällige Kompositionen von Licht und Schatten, Linien und Formen. Im Blaumeier-Fotolabor haben die Fotografen:innen ihre Aufnahmen im Entwicklungsverfahren abschließend gestaltet.

Im Rahmen der Ausstellung finden die Lesung Reisemagazin mit Jutta Reichelt sowie zwei Künstler:innenführungen statt. Zur Eröffnung am 9. September um 18 Uhr begrüßt Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Austellungsbesucher:innen.

Die Räume sind barrierefrei zugänglich. Die Eröffnung sowie die Lesung werden durch eine Gebärdendolmetscherin begleitet. Eine der Führungen erfolgt mit Audiodeskripton.

Programm:

Lesung Reisemagazin: Sa 23.9. | 17 Uhr mit Gebärdensprache

Künstler:innenführung: So 17.9. | 15 Uhr mit Audiodeskription

Finissage mit Führung: So 24.9. | 15 Uhr

Die Ausstellung läuft bis zum 24. September, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.