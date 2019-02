Sommer-Reitcamp I

In den Reitcamps in den Ferien können Anfänger und Fortgeschrittene in familiärer Atmosphäre alles rund ums Pferd erlernen.

Je nach reiterlichem Können ist auch Spring- und Dressurunterricht möglich sowie die Teilnahme an einem Abzeichen. Jen ach Reitabzeichen werden Dressur, Ausreiten oder da sDurchreiten eines Geschicklichkeitsparcours geübt. Dazu gehört natürlich auch der praxisorientierte Theorieteil. Die Gruppen werden nach Altersstufen und Können eingeteilt, angesprochen sind Kinder und Jugendliche von 8 bis etwa 15 Jahren.

Die Reitcamps in den Sommerferien starten am 15.7., 22.7., 29.7 und 5.8. und dauern jeweils 5 Tage von 9:30 bis 16 Uhr.

Die Teilnahme kostet 280 Euro nkl. Getränke, Mittagessen und Snacks für externe Teilnehmer, bei Teilnahme an einem Abzeichen zzgl. 50 Euro Prüfungsgebühr.

Die Anmeldung sollte bis jeweils 1 Woche vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung.