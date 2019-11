Himmelfahrt-Reiterferien

© Hof Bleckmar Reiterferien Hof Bleckmar

In den Ferien lernen Kinder in der Lüneburger Heide nicht nur reiten, sondern auch viel über den Umgang mit Pferden und ihre Pflege. Anfänger bekommen zunächst Einzelunterricht an der Longe, zweimal täglich 30 Minuten. Alle anderen reiten zweimal täglich, mittwochs nur einmal, je eine Stunde. Der Unterricht findet entweder in der Halle oder auf dem Außenplatz statt. Für die ganz Mutigen gibt es einen Springplatz. Dazu kommen Ausritte und Führausritte, und die Fortgeschrittenen können das Kleine oder Große Hufeisen erwerben, bzw. den Basis- oder Reitpass.

Schon am ersten Nachmittag geht das Reiten los. In Abteilungen von 12 Kindern mit 7 Pferden und Ponys gibt es viel zu erleben und zu tun: Putzen, Satteln, Reiten, Stalldienst mit Füttern, Einstreuen, Heu geben, Fegen, Spielen oder einfach so Bei-den-Pferden-sein.

Abends werden in der Halle oder draußen Spiele gemacht und ab 22 Uhr ist Bettruhe, für die Kleineren leider früher. Zwei Betreuerinnen wohnen bei den Kindern und sind ständig für sie da. Die Gäste wohnen in schönen, hellen 2er- und 3er-Zimmern. Außer Pferden und Ponys gibt es auf dem schönen Reiterhof Bleckmar auch Hunde, Schafe und Kaninchen zum Spielen und Streicheln.

Winter: 31.1. - 4.2., 195 Euro

Ostern: 28.3. - 11.4, 350 Euro pro Woche

Pfingsten: 7.6.- 11.6., 190 Euro

Himmelfahrt: 20.5. - 24.5., 150 Euro

Sommer: 18.7. - 22.8., 350 Euro pro Woche

Herbst: 10.10. - 24.10., 350 Euro pro Woche

Alle Preise verstehen sich inklusive Unfallversicherung.

Weitere Informationen und Buchung unter www.reiterhof-bleckmar.de und 05051-2816