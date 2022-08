Wissensreise: Rekorde aus der Welt der Insekten

Welches Insekt ist das Schnellste an Land und in der Luft, welches das Größte, das Kleinste, das Längste oder Schwerste? Welches Insekt unternimmt die weitesten Reisen, welches lebt am Längsten und welches legt die größten Eier? Der Insektenforscher Volker Lohmann weiß die Antwort auf diese Fragen. Er nimmt Teilnehmende ab 6 Jahren auf seine Reise und berichtet von Stabschrecken, die über 50 cm lang werden, von Heuschreckenschwärmen mit 10 Milliarden Tieren und Ameisen, die 28 Jahre alt werden können.

Die Teilnahme am Vortrag kostet 3 Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene; für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist die Teilnahme kostenlos. Es wird um eine Anmeldung gebeten, die telefonisch oder per E-Mail möglich ist.