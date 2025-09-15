× Erweitern © Leo Patrizi In good Company: Make or break Group of four urban style professional dancers dressed with street-style clothes performing in the city streets in New York.

Gemeinsam trainieren, ausprobieren, Spaß haben und den eigenen Style entwickeln – darum geht es im neuen Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren.

Beats, Moves und jede Menge Power bei HipHop und Breaking für Anfänger:innen und fortgeschrittene Tänzer:innen stehen dann im Mittelpunkt. Das große Ziel: Eine Abschlussaufführung im Februar 2026 im Theater Bremen!

Die Treffen finden immer montags statt. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung bei der Projektleitung:

Dominika Vetter, vetter@quartier-bremen.de oder Sofia Abrashchova, abrashchova@quartier-bremen.de