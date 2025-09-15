In good Company: Make or break

bis

Residance Quartier Bremen Ludwigshafener Str. 2b, 28325 Bremen

Gemeinsam trainieren, ausprobieren, Spaß haben und den eigenen Style entwickeln – darum geht es im neuen Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren.

Beats, Moves und jede Menge Power bei HipHop und Breaking für Anfänger:innen und fortgeschrittene Tänzer:innen stehen dann im Mittelpunkt. Das große Ziel: Eine Abschlussaufführung im Februar 2026 im Theater Bremen!

Die Treffen finden immer montags statt. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung bei der Projektleitung

Dominika Vetter, vetter@quartier-bremen.de oder Sofia Abrashchova, abrashchova@quartier-bremen.de 

Info

Residance Quartier Bremen Ludwigshafener Str. 2b, 28325 Bremen
Kurse, Sport & Bewegung, Theater & Tanz
bis
Google Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-15 16:00:00 Google Yahoo Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-15 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-15 16:00:00 Outlook iCalendar - In good Company: Make or break - 2025-09-15 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-22 16:00:00 Google Yahoo Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-22 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-22 16:00:00 Outlook iCalendar - In good Company: Make or break - 2025-09-22 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-29 16:00:00 Google Yahoo Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-29 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - In good Company: Make or break - 2025-09-29 16:00:00 Outlook iCalendar - In good Company: Make or break - 2025-09-29 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - In good Company: Make or break - 2025-10-06 16:00:00 Google Yahoo Kalender - In good Company: Make or break - 2025-10-06 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - In good Company: Make or break - 2025-10-06 16:00:00 Outlook iCalendar - In good Company: Make or break - 2025-10-06 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - In good Company: Make or break - 2025-10-13 16:00:00 Google Yahoo Kalender - In good Company: Make or break - 2025-10-13 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - In good Company: Make or break - 2025-10-13 16:00:00 Outlook iCalendar - In good Company: Make or break - 2025-10-13 16:00:00 ical