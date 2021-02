Resilienz und Selbstbehauptung für starke Kids

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2019 leidet in Deutschland jedes zweite Kind unter Stress und jedes dritte unter Mobbing. Um diese Herausforderung zu meistern, bietet die Resilienz- und Selbstbehauptungstrainerin Diana von Löwenstark & Frei ein Training für 6- bis 10-Jährige per Zoom an. Bei einigen Übungen sollte mindestens ein Elternteil oder ein älteres Geschwisterkind (ab 14 Jahren) dabei sein.

Auf spielerische Art lernen die Kids ihre Gedanken und Gefühle in eine dienliche Richtung zu lenken, sich nicht mehr ausgeliefert oder von anderen abhängig zu fühlen. Dazu gehören auch Entspannungs- und Bewegungsübungen, die den Kindern Energie und gute Laune bringen. Weiterhin werden den Teilnehmenden vermittelt, wie sie Herausforderungen und Konflikten mit Sicherheit, Klarheit und Freude begegnen. So wird heftigem Stress, Ausgrenzung und Mobbing vorgebeugt.

Am 5.2. findet via Zoom von 18 bis 18:15 Uhr ein Technikcheck statt. Die Trainerin erklärt alle wichtigen Einstellungen des Videokonferenztools, damit alle am Samstag direkt anfangen können.

Die erste Stunde ist kostenfrei. Danach haben Eltern die Möglichkeit in einer halbstündigen Pause zu entscheiden, ob sie dabei bleiben und den kompletten, zweitägigen Kurs buchen. Dieser findet am Samstag und Sonntag von 10 bis 12:30 Uhr statt und beinhaltet jeweils eine Pause von 11 bis 11:30 Uhr. Die Kursgebühr für den kompletten Kurs beträgt 69 Euro und für jedes weitere Geschwisterkind 49 Euro.

Zur Anmeldung für den Kurs ab dem 6.2. geht es hier; für den Kurs ab dem 20.2. hier.