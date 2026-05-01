Rettet die Jugendfarm!

× Erweitern © Kinder- und Jugendfarm Habenhausen Kinder- und Jugendfarm Habenhausen

Ponys striegeln, Kaninchen füttern, Lagerfeuer machen oder einfach draußen Abenteuer erleben: Für viele Kinder in Bremen ist die Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen ein zweites Zuhause. Jetzt machen sich Familien und Unterstützer:innen Sorgen um die Zukunft des beliebten Freizeit- und Begegnungsortes.

Zu ihrem Erhalt findet deshalb eine Demonstration statt. Ziel ist es, auf die Bedeutung offener Kinder- und Jugendarbeit aufmerksam zu machen – und eine langfristige, verlässliche Finanzierung einzufordern.

Gerade in Zeiten voller Bildschirmstunden und enger Terminpläne sind Orte wie die Jugendfarm für viele Familien besonders wertvoll: Kinder lernen hier Verantwortung, erleben Tiere und Natur hautnah und treffen andere Kinder außerhalb von Schule und Leistungsdruck.

Begleitet wird die Aktion von einer Petition für eine „bedarfsgerechte und institutionelle Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit in Bremen“. Die Initiator:innen hoffen auf breite Unterstützung aus der Stadtgesellschaft: Hier könnt ihr die Petition unterzeichnen.

Zur Demo laden die Kinder- und Jugendfarm Bremen-Habenhausen, der Farmkindergarten Obervieland e.V. sowie Unterstützer:innen aus dem Umfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf.

Treffpunkt ist am Weserstadion, P6, Ziel: Domshof.