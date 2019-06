R(h)apsodie - out of the box

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Inszenierung des Ensemble des Platt’n’Studio 14+ im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

IN sein oder OUT? Wer will schon mit der Herde laufen? Wir alle suchen heute nach unserem ganz individuellen Lebensentwurf. Doch den zu entwickeln ist gar nicht so einfach. Da ist der Leistungsdruck in der Schule, die Erwartungen der Eltern und die Normen einer immer schneller werdenden digitalen Welt. Die Protagonist*innen unserer Geschichte träumen von einem Leben „Out of the Box“. Sie wollen ihr eigenes Ding finden und stellen Fragen. Wie möchte ich wirklich leben, was sind meine Werte und wie frei kann ich eigentlich sein? Auf der Suche nach sich selbst begegnen sie aber auch ihren Zweifeln und Ängsten. Ein Tagebuch begleitet sie und wird zum Freund für Gedanken, Gefühle und die geheimsten Geschichten. Aus diesem Schatz entstehen die persönlichen Texte für Szenen und RAPSongs. Sie alle erzählen von der Suche nach dem eigenen Lebensweg.

