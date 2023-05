Eintauchen ins Blütenmeer

× Erweitern © Rhodopark Hobbie Rhodopark Hobbie

Mit Farbenrausch und Blütenmeeren lockt der Rhododendronpark im Ammerland zum bunten Ausflug an und nach Pfingsten. In Deutschlands größtem Rhododendronpark stehen nicht nur abertausende Rhododendren, sondern auch Azaleen derzeit in voller Blüte.

Die leuchtenden Schönheiten sind bis zu 15 Meter hoch und lassen sich in allen Farben, Formen und Variationen bestaunen. Beim Familienausflug wird’s auch den Kids nicht langweilig, sie können auf dem Pfad der Giganten oder dem Waldlehrpfad auf Entdeckungsreise gehen und haben auf dem insgesamt 70 Hektar großen Areal viel Platz zum Toben. Wissbegierige kommen in den Schaugärten oder dem Lehrpfad auf ihre Kosten, und wer Farbenfrohes für Haus und Garten sucht, der wird im Pflanzencenter fündig.

Der Hobbie Rhodopark, der 2023 Jahr sein 95-jähriges Bestehen feiert, ist ab Pfingsten täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet – auch an Sonn- und Feiertagen. Hunde sind, an der Leine geführt, erlaubt.