Rico, Oskar und die Tieferschatten für Kinder ab 9 Jahren nach dem Buch von Andreas Steinhöfel. Rico ist tiefbegabt, er verliert schnell die Orientierung und kann sich nicht so gut Dinge merken. Dafür hat er eine ganz besondere Spürnase. Denn in seiner Gegend treibt der «AldiKidnapper», auch Mister 2000 genannt, seit einiger Zeit sein Unwesen. Immer wieder entführt er Kinder, die für 2000 Euro Lösegeld ihren Eltern wieder ausgehändigt werden. Als Ricos neuer Freund, der hochbegabte Oskar, plötzlich verschwindet, kommt Rico dem Kindesentführer tatsächlich auf die Schliche und befreit Oskar aus seinen Klauen. Dass Ricos Mutter dabei den netten Polizisten aus der Wohnung über ihnen auch noch näher kennen lernt, ist dann fast schon zu viel Glück für einen ganz gewöhnlichen Tag in der Dieffenbachstraße.