× Erweitern © Städtische Galerie Bremen Sillage: Los Angeles, Brian Goeltzenleuchter - Olfaktor-Ausstellung in der Städtischen Galerie

Die Künstler:innen, die sich in der Ausstellung "Olfaktor: Geruch gleich Gegenwart" versammeln, beschäftigen sich mit Kunst, die riecht oder Erinnerungen an Gerüche hervorruft. Diesen Gerüchen sind Kinder ab 8 Jahren und ihre Familien beim Riechparcours durch die Galerie und die Stadt auf der Spur. Der Workshop ist Teil des Rahmenprogramms des "Smell it!"-Projektes, das sich um den Geruch in der zeitgenössischen Kunst dreht und an dem zehn Bremer Institutionen der Gegenwartskunst teilnehmen.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an. Der Eintritt in die Galerie ist frei.