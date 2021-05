Riechparcours

Kinder ab 8 Jahren und ihre Familien lernen die Arbeit der Bremer Künstlerin Effrosyni Kontogeorgou in der Ausstellung "Substrate" kennen und begeben sich auf eine Duftreise durch die Neustadt zum Künstlerhaus. Dort angekommen, gestalten sie eigene Kunstwerke aus Seifen. Der Workshop ist Teil des Rahmenprogramms des "Smell it!"-Projektes, das sich um den Geruch in der zeitgenössischen Kunst dreht und an dem zehn Bremer Institutionen der Gegenwartskunst teilnehmen.

Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten.