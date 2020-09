Kijuko: Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne

Zum siebten Mal findet das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO nun statt und in diesem Jahr als verkleinerte Ausgabe an drei Tagen mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen. Mit dabei ist auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren. Anstelle der Kinderjury sind diesmal die Zuschauerïnnen gefragt, die im Anschluss an die Vorstellung ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis verhelfen.

Das dänische Animationsfilmabenteuer fängt die überbordende Fantasie und den Witz der Kinderbuchvorlage von Jakob Martin Strid spielend ein. Elefant Sebastian und Katze Mitcho leben in Sonnenstadt, einem idyllischen Ort am Meer. Als der beliebte Bürgermeister J.B. eines Tages spurlos verschwindet, übernimmt sein Stellvertreter Knorzig das Amt und lässt sogleich ein neues Hochhaus bauen, das alles in Sonnenstadt sprichwörtlich in den Schatten stellt. Die Tage des schönen Städtchens scheinen gezählt. Doch Sebastian und Mitcho fischen eine Flaschenpost aus dem Meer, in der sie neben dem Hilferuf des Bürgermeisters auch einen geheimnisvollen Samen finden. Aus diesem erwächst über Nacht eine riesengroße Birne. Zusammen mit dem verrückten Professor Glykose machen sich die beiden Freunde im Bauch der ausgehöhlten Riesenbirne auf den Weg über das Meer, um J.B. zu retten.

DK 2017, Regie: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam & Philip Einstein Lipski, Animation, 76 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

Das komplette Programm steht hier.