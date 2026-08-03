× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Ringe schmieden

Ein besonderer Kurs zum Schmieden eigener Ringe, Eheringe oder Freundschaftsringe. Ideal für Paare, Freundinnen und Freunde, die ihre Ringe selbst gestalten und zusammen eine bleibende Erinnerung schaffen möchten. Unter Anleitung der Schmiedin Evelyn Neumann und in der einzigartigen Atmosphäre der Museumsschmiede können sie kreativ werden.

Kursgebühr: 75 Euro pro Person/Ring aus Monostahl plus 7 Euro Eintritt und 3 Euro Material. Anmeldung bei Evelyn Neumann unter der 0160 5449777 oder per E-Mail an kunsthaus.kremlin@gmail.com.