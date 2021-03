Papagei Blu muss seine Art retten und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in seine Heimat Rio. Was passiert, wenn ein verwöhnter Käfig-Papagei zum ersten Mal in den Dschungel kommt, zeigt der oscarprämierte Animationsfilm von 2012 mit viel Humor und Spannung in farbenprächtigen Bildern.

Animation, USA 2011, Regie: Carlos Saldanha, 95 Min.