© Jörg Landsberg Rita das Raubschaf - compania t

Compania t präsentiert Zuschauer:innen ab 4 Jahren eine Mischung Figurentheater, Schauspiel, Musik und Tanz. Sie erleben die Macht der Freundschaft und die Kraft der Träume.

Rita das Raubschaf, blättert nachts unterm Stroh immer heimlich im Piratenbuch. Freiheit! Abenteuer! Das ist es, wonach sie sich sehnt. Aber wie kann man ein Raubschaf werden und über die sieben Weltmeere segeln, wenn alle Deichschafe eingezäunt sind und außerdem noch vom Hütehund in Schach gehalten werden? Da taucht Ruth, das Rosettenmeerschwein auf und los geht’s, hinaus in die Welt. Aber Freiheit und Abenteuer bedeuten auch Furcht und Gefahr, das merken die beiden schnell. Rita und Ruth halten zusammen, was auch passiert. Träume werden eben doch manchmal wahr.

Tickets für 6 Euro sind über Nordwest-Ticket erhältlich.