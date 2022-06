Ritsch-Ratsch, Klick-Klack

In dieser klangvollen Werkstatt bauen Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren zusammen mit den Sound-Designern Felix Fisgus und Thomas Keiser eine Woche lang Soundmaschinen aus gefundenen Alltagsgegenständen zusammen. Altes Spielzeug, leere Dosen, Pappe, Rohre und viele Dinge mehr werden mit Motoren, elektrischen Schaltungen und Mikrokontrollern so verbunden, dass sie von ganz alleine Geräusche erzeugen. Dabei entstehen die verschiedensten Klänge und Rhythmen, die zum Experimentieren einladen und zudem die Geheimnisse von Algorithmen verraten. Am Ende der Werkstattwoche werden die gebauten Maschinen und Zeichnungen der Modelle in einer Ausstellung und beim Konzert präsentiert.

Zeitraum: 18. bis 24.7. und 27. bis 31.7., tgl. 10 – 15 Uhr

Kosten: 15 Euro pro Woche

Anmeldung per E-Mail oder telefonisch