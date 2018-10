Weil König Bleifuß sich über den Verfall der Weihnachtssitten beklagt, fordert er seine Ritter auf, vorbildliche Weihnachten zu veranstalten. Burgfräulan Bö fragt sich, was das sein soll. Die Antwort glaubt die alte Quasselstrippe, Gitta Rost, zu kennen. Da sie mit einem perfekten Weihnachtsfest beim König Eindruck schinden will, versetzt sie die ganze Burg in Aufruhr. Doch es kommt, wie so oft, anders als erwartet.

Ein Figurentheater mit "Mensch, Puppe!".