Ritter Rost im Zirkus

In einer spannenden Musik-Theater-Show für ab 4-Jährige schlüpft Manfred Kessler vom Theater Chapiteau in viele verschiedene Rollen und Kostümen und bringt die Helden der bekannten Kinderbuchreihe auf die Theaterbühne. Der Ritter selbst, die Hexe Verstexe, der rotzfreche Drache Koks, der eingebildete König Bleifuß, Graf Knoblauch und neben all den fantasievollen Figuren darf natürlich auch der Zirkusdirektor nicht fehlen. Aber auch die Mithilfe der Zuschauer ist gefragt, damit zum guten Schluss ein gemeinsames Zirkusfinale gefeiert werden kann. Der Eintritt beträgt für Groß und Klein 4 Euro. Die Tickets sind im Bürgerbüro im Weyher Rathaus erhältlich.