Ritter Rost und das mutige Burgfräulein Bö

Tief im Fabelwesenwald, da ist was los! Das Ensemble Mensch, Puppe! ist zu Gast und spielt für Kinder ab 4 Jahren ein Figurentheater über reitende Ritter, feuerspeiende Drachen und leicht dümmliche Damenhüte. Wenn Ritter Rost zu seinen Abenteuern aufbricht, müssen er und das mutige Burgfräulein Bö die gefährlichsten Situationen meistern. Und manchmal zeigt sich, dass, wenn es wirklich darauf ankommt, am Ende die die Mutigsten sind, von denen wir es am wenigsten erwarten.

Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind wilkommen.