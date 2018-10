× Erweitern Ritter Trenk op Platt

Wie gerne wäre der kleine Trenk ein edler Ritter! Doch leider ist er nur ein einfacher Bauernjunge, der mit seiner Familie im Dienste des unbarmherzigen Ritters Wertolt steht. Als dieser eines Tages Trenks Vater zu Unrecht in den Kerker werfen lässt, zieht Trenk aus, um selbst Ritter zu werden und seine Familie aus den Fängen von Wertolt zu befreien. Denn wenn er das Ritterturnier des Fürsten gewinnt und den im Wald hausenden Drachen erledigt, steht ihm ein Wunsch frei. Also gibt sich Trenk als Sohn eines Ritters aus, um aufs Schloss zu gelangen und am großen Turnier teilzunehmen. Dort findet er in der schlauen Thekla schon bald eine Verbündete, die ihm auf seinem Weg zum Ritter hilft und mit ihm in der mittelalterlichen Welt so manches Abenteuer besteht. Un dat all op plattdüütsch!

D/A 2015, Regie: Anthony Power, mit der Stimme von Axel Prahl und Musik von Deine Freunde und De Fofftig Penn, Animation, 80 Min., ab 6 Jahren

Der Eintritt kostet 7 Euro.