Wissensreise: Robbenforschung in der Antarktis

Was haben Satellitensender, Unterwasserfahrzeuge und "bio-logging" mit Robbenforschung zu tun? Eine ganze Menge: In der Wissensreise berichtet Dr. Horst Bornemann vom Alfred-Wegener-Institut von seinen Forschungsmissionen, bei denen Robben mit Minikameras ihre Tauchgänge filmen und uns so Einblicke in ihre Lebenswelt geben.

Der Vortrag ist für Kinder von 7 bis 12 Jahren und kostet 2,- €, für Erwachsene 2,50 € und für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist der Eintritt frei.

Anmeldung unter anmeldung@uebersee-museum.de oder Tel. 0421 160 38-171.