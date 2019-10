Robbi und Tobbi landen mit dem Fliewatüüt

Robbi Tobbi Universum

Angelehnt an den Kinderbuchklassiker von Boy Lornsen führen Robbi und Tobbi im Bremer Wissenschaftscenter spannende Experimente rund um die Themen Mobilität und Logistik durch: Wieso nutzt das Fliewatüüt Himbeersaft und Lebertran als Treibstoff? Welche anderen Fortbewegungsmittel gibt es eigentlich und wie werden diese angetrieben? Wie werden Frachter im Hafen beladen und was ist der Vorteil des Schiffsverkehrs?

Der erfinderische Drittklässler Tobbi traut seinen Augen kaum, als eines abends ein junger Roboter in seinem Zimmer steht. Es stellt sich heraus, dass der außergewöhnliche Geselle namens Robbi heimlich das Allzweckfahrzeug Fliewatüüt gebaut hat, das Tobbi zuvor in kühnen Plänen entworfen hat: Dieses Fahrzeug kann gleichermaßen fliegen, fahren und schwimmen! Schnell freunden sich beide an und gehen mit dem neuen Gefährt auf eine abenteuerliche Reise.

Das Science-Theaterstück für die ganze Familie erklärt auf unterhaltsame und charmante Weise, wie man auf der Welt unterwegs sein kann, welche wissenschaftlichen Phänomene damit verknüpft sind und was für Ideen einen umweltgerechten Transport in Zukunft ermöglichen sollen.

Die halbstündigen Aufführungen unter der Regie von Carsten Werner finden immer samstags und sonntags in der Zeit vom 23. November bis zum 22. Dezember 2019 statt.

Beginn ist jeweils um 13, 14.30 und 16 Uhr.

Die Veranstaltung kostet pro Person 1 Euro extra zum regulären Universum®-Eintrittspreis oder ohne Ausstellungsbesuch 5 Euro pro Theaterbesucher.

Eine Reservierung ist empfehlenswert unter 0421-33 46 166 oder im Online-Shop des Universums. Tickets an der Tageskasse sind nach Verfügbarkeit erhältlich.