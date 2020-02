Robin Hood für Jedermann

Auf der mittelalterlichen Wasserburg im Auetal im Nordosten Niedersachsens führt Ritter Werner von Bodenike Familien durch seine Burg, lädt zum "Erlebnis der Schuhlosen" und zum Bogenschießen ein.

Das Burgmuseum am Naturerlebnisweg Seewiesen ist mit seiner kindgerechten Ausstellung und Mitmachprogramm ein lohnendes Ausflugsziel für Familien mit Kindern jeden Alters. Beim Mitmachprogramm probieren sie altes Handwerk wie Feuerschlagen oder Bohren mit der Dreule aus. Beim Bogenschießen mit Holzbögen testen sie ihre Zielsicherheit und am Vierhundert-Wasser-Barfußpfad darf so richtig schön durch den Matsch gewatet werden.

Das Programm inklusive Eintritt und Familienführung kostet für Kinder 7,50, für Erwachsene 14,50 und für Familien (2 + 2) 39 Euro.