Ein Abenteuer auf der Bühne für die ganze Familie präsentiert die 8. Klasse der Freien Waldorfschule. Robin Hood und seine fröhlichen Gefährten Little John, Bruder Tuck und Will Scarlet verstecken sich im Sherwood Forest vor dem Sheriff von Nottingham und kämpfen für Gerechtigkeit. Dabei dürfen spannende Abenteuer und die Liebe zu Maid Marian natürlich nicht fehlen.

Kommt vorbei und erlebt das Abenteuer live auf der Bühne!