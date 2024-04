× Erweitern © Plaion Pictures Robot Dreams

Der Zeichentrickfilm ohne Worte aach der Graphic Novel „Robo und Hund“ von Sara Varon spielt in Manhattan in der 1980er Jahren: Hund lebt allein und er ist einsam.

Nur auf der Couch sitzen, Fertiggerichte futtern und Fernsehen ist auf Dauer ziemlich deprimierend. Also bestellt er sich einen Roboter, um einen Freund und Begleiter zu haben. Schon vom ersten Tag an sind beide die besten Freunde und unzertrennlich. Sie spazieren durch New York, essen Eis und gehen Rollschuhfahren im Central Park. An einem schönen Tag im Sommer beschließen sie, an den Strand zu fahren. Doch nach dem Baden ist Robot ganz verrostet und kann sich nicht mehr bewegen. Hund kann ihn so nicht mit nach Hause nehmen und muss ihn zurücklassen. Als er am nächsten Tag zurückkommt, ist der Strand bis zum nächsten Sommer geschlossen.

E/F 2023, Regie: Pablo Berger, Zeichentrick, ohne Dialog, 102 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll; FSK: 0, empfohlen ab 6 Jahren