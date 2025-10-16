Roboter: Sie laufen!

In diesem Workshop entdecken Mädchen und Jungen ab 6 Jahren verschiedene Roboter: Ob Beebot, Blubot, Dash oder Ozobot – beim Ausprobieren lernt sie die verschiedenen Möglichkeiten der Roboter kennen und können im experimentellen Spiel die ersten Schritte beim Programmieren entdecken.

Das Angebot findet im Rahmen der CodeWeek in der Krimibibliothek im 2.OG statt und ist kostenfrei nach Anmeldung auf stabi-hb.de.