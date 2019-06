× Erweitern Rocca verändert die Welt

Rocca ist gespannt auf ihr neues Leben in Hamburg. Sie war nämlich noch nie auf einer richtigen Schule mit anderen Kinder! Da ihr Vater Astronaut ist, hat sie bisher ihr Leben im europäischen Weltraumzentrum verbracht, wo sie tolle Dinge übers Fliegen, den Weltraum und Raketen gelernt hat. Weil ihr Vater ins All startet, soll Rocca nun bei ihrer Oma leben. Doch diese will sich gar nicht gerne um ihre Enkelin kümmern. Am Tag nach Roccas Ankunft stürzt sie so schwer, dass sie ins Krankenhaus muss. Plötzlich ist Rocca auf sich allein gestellt. Doch zum Glück nicht lange. Mit ihrer mutigen und schlagfertigen Art findet sie schnell Freunde und stellt die Erwachsenenwelt ganz schön auf den Kopf.

D 2019, Regie: Katja Benrath, mit Luna Maxeiner, Barbara Sukowa, Fahri Yardim, 101 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren

Ein Ticket fürs Familienkino kostet 7 Euro.