Rock den Panda

Die Künstlergruppe „Carl, Joris und das Schaf“ präsentiert kooperative Skulpturen und Zeichnungen. Drei Menschen zwischen 24 und 56 Jahren mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Sichtweisen auf die Wirklichkeit erschaffen gemeinsam Kunstwerke und beziehen sich in diesem Prozess aufeinander – Missverständnisse inklusive. Ihre thematischen Schwerpunkte sind „Tiere“ und „Santiano“, die Shanty-Rock-Band. Die Skulpturen sind aus Holz, die Zeichnungen Kohle auf Papier.

Teilweise arbeiten sie zeitgleich an einem Objekt, teilweise aber auch zeitversetzt und im dialogischen Verfahren, so dass ein Kunstwerk nach und nach entsteht. Bei manchen Kunstwerken sind die unterschiedlichen Handschriften ablesbar, bei manchen verschwimmen die Autorenschaften.

Allen Skulpturen und Zeichnungen gemeinsam ist jedoch, dass keiner der Beteiligten sie allein hätte erschaffen können.

Nach der Eröffnung am 14.11. um 18 Uhr, ist die Ausstellung Mo - Fr von 9 bis 15 Uhr zu sehen, aber nicht in den Weihnachtsferien.

Der Eintritt ist frei.