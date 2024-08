Röhrende Hirsche

Auf einer Erlebnisführung durch das Museumdorf erfahren Besucher:innen ab 8 Jahren (kleinere Kinder bitte nur in Begleitung) alles rund um das Thema Rotwild. Mit etwas Glück können sie den König des Waldes hören und ihn in dieser besonderen Phase des Rotwildjahres erleben. Wer hat, kann gerne ein Fernglas mitbringen.

Die Teilnahme kostet 5 Euro zuzüglich Eintritt für Erwachsene in Höhe von 7 Euro. Interessierte melden sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.