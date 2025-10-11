× Erweitern © Marianne Menke Romeo und Julia, Shakespeare Company

Die neue Inszenierung des Shakespeare-Klassikers von Schauspieler und Regisseur Michael Meyer erzählt die Geschichte der ersten, großen Liebe, die in einem Umfeld von Hass und Fehde zwischen den beiden Jugendlichen der verfeindeten Familien Capulet und Montague entbrennt in einer rasanten Fassung: Die mitreißende Wirkung des Tragödienstoffs und die sprachliche Kraft Shakespeares wird mit treibenden Beats des Beatboxers Mando und den akzentuierenden Kampf- und Tanzchoreographien verstärkt. Ein Theaterabend, der mitten ins Herz zielt, auch und besonders bei jungen Zuschauer:innen.

Tickets kosten 30, ermäßigt 15 Euro.