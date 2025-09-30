× Erweitern © Marianne Menke Romeo und Julia, Shakespeare Company

In Veronas Straßen herrscht das Recht des Stärkeren – die Familien Capulet und Montague liegen in blutiger Fehde und haben die Stadt in zwei Lager gespalten.

Eine Verbindung zwischen Mitgliedern der verfeindeten Familien - unmöglich! Und doch verlieben sich Romeo und Julia auf den ersten Blick ineinander. Diese Liebe ist reine Sprengkraft! Inmitten von Vorurteilen, Hass und Gewalt kämpfen die beiden Teenager für ihre Gefühle, von denen keiner wissen darf. Hat diese Liebe überhaupt eine Zukunft?

Beatboxer Mando, akzentuiert die Szenen mit treibenden Beats, aber auch poetisch-atmosphärischen Sounds.

Der Eintritt zur Probe ist frei, die Premiere ist am 11. Oktober.