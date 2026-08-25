Romy & Julie – Hinter der Maske

Was bedeutet es, in einer Welt voller Erwartungen das erste Mal zu lieben? Zehn Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren haben sich den wohl bekanntesten Klassiker der Weltliteratur geschnappt und schlicht auf den Kopf gestellt. In ihrer partizipativ entwickelten Inszenierung blicken sie hinter die Fassade und stellen Fragen, die heute genauso brennen wie damals: Wer beobachtet, wer urteilt, wer schweigt – und wer hält zu uns, wenn es darauf ankommt?

Im Rahmen der Langen Nacht der Bühnen bringt das TheaterLabor 12-15 eigene Erfahrungen, Freundschaften und die Suche nach dem eigenen Ich auf die Bühne. Gespielt von Jugendlichen für Jugendliche und Familien mit älteren Kindern.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.