Sommerkino: Romys Salon

Während der Bauarbeiten in der Oberstraßen wird die Shoppingmeile zur Urlaubsoase. Vom 18. bis zum 20. August werden täglich um 15:30 Uhr Kinofilme für Kinder und um 18 Uhr für Erwachsene gezeigt. Die Leinwand befindet sich vor Galeria Karstadt in der Obernstraße, der Eintritt ist frei, es sind 60 Sitzplätze vorhanden, eine Reservierung ist nicht möglich.

Heute läuft ein berührender Film für Zuschauer:innen ab etwa 8 Jahren:

Seit ihre Mutter so viel arbeitet, geht Romy nach der Schule zu ihrer Großmutter Stine und hilft dort im Friseursalon aus. Doch in letzter Zeit hat Oma sich verändert, sie vergisst vieles, ist verwirrt, spricht plötzlich Dänisch und erzählt immer wieder von ihrer Kindheit in Dänemark und vom Meer. Romy unterstützt ihre Großmutter, wo sie kann, damit keiner etwas merkt. Als Oma Stine jedoch eines Tages im Nachthemd im Friseursalon auftaucht, fliegt alles auf. Es hilft nichts, der Umzug in ein Pflegeheim ist unumgänglich. Aber Romy macht sich Sorgen: Ob es ihrer Oma dort wirklich gut geht? Bestimmt würde sie sich riesig freuen, wenn Romy noch einmal mit ihr an den Strand ihrer Kindheit fahren würde.

NL/D 2018, Regie: Mischa Kamp, nach dem Buch von Tamara Bos, mit Vita Heijmen, Beppie Melissen, 90 Min., ab 8 Jahren