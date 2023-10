Roncalli: 1. Bremer Weihnachtscircus

Erstmals präsentiert das renommierte Circus-Theater Roncalli in Bremen einen Weihnachtscircus mit komplett neuem Programm und die Stadt darf sich auf ein zauberhaftes Spektakel für die ganze Familie freuen. Das poetische und romantische Programm mit Performances von internationalen Künstler:innen verspricht, die Herzen der Besucher:innen in der festlichen Weihnachtszeit zu erwärmen und in eine Welt der Magie und Unterhaltung zu entführen.

Als Special Act wird dieses Jahr Lili Paul-Roncalli mit dabei sein und mit ihrer Weltklasse-Kontorsion die Zuschauenden verzaubern. Das Clowns-Duo Aga Boom bringt das Publikum mit Slapstick, physischer Komödie und kindlicher Freude zum Lachen, und durchbricht spielend die Barrieren von Sprache und Kultur. Benno und Max präsentieren eine moderne Show, die Stand-Up Comedy, Akrobatik und ihre einzigartigen Fähigkeiten humorvoll vereint. Die talentierte Eliza Khachatryan, die im Zirkus geboren wurde, zeigt atemberaubende Hochseilakrobatik. Der australische Zirkusartist Kyle Fowler wird mit seiner Cloudswing-Nummer erstmals in Europa die Zuschauer:innen begeistern. Gabor Vosteen entlockt bis zu fünf Flöten gleichzeitig Töne und verbindet virtuose Blockflötenmusik mit visueller Comedy. Professor Wacko zeigt in seiner einzigartigen Slapstick-Nummer rund um das Trampolin eine perfekte Körperbeherrschung und Präzision. Eine poetische visuelle Show, die Bild und Circustechnik in einer Hommage an die Ursprünge des Circus vereint, präsentiert die Gruppe “La Fiesta Escenica”.

Das Roncalli-Ballett schafft kreative Übergänge zwischen den einzelnen Darbietungen. Und nicht zuletzt darf sich das Publikum wieder auf das Roncalli Royal Orchestra unter der Leitung von Georg Pommer freuen, welches die Show musikalisch abrundet. Die holografische Technik, ein Markenzeichen von Roncalli, wird auch in diesem Weihnachtscircus eingesetzt, um bildgewaltige Projektionen zu erzeugen und die Vorstellungen noch unvergesslicher zu gestalten.

Showtime:

Premiere: 16.12., 15 Uhr

17.12., 11 und 15 Uhr

20.12. bis 7.1. tgl. 15 und 19:30 Uhr

Ausnahmen: Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtstag: 14 und 18 Uhr

keine Aufführung am 2.1.

Tickets sind ab 12 Euro an der Zirkuskasse und online erhältlich.