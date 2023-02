Vom 27.-31.03.23 finden die KUBO Kunst_ Ferien_ Kurse in der Gesamtschule Mitte GSM Brokstraße statt. Montag bis Freitag, jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr, verwandeln sich die Schulräume in Ateliers. In der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen. Die Ausstellung für Freund:innen & Familie ist am Freitag um 14 Uhr!

ROSA ELEFANTEN / Performance / Ab 7 J. / Mit Lena Neckel

Wir wollen spielen, toben und Neues entdecken. Dabei erwecken wir Neugierde und was sonst so in uns schlummert: Interesse, Konzentration, Begeisterung und Entdecker:innengeist - das alles natürlich mit einer großen Portion Humor! In wen verwandeln wir uns und andere noch? Rosa Elefanten die grüne Zuckerwatte verputzen?!

Solidarisches Bezahlsystem nach eigener Einschätzung : 80€ / 100 € / 120€

Bitte vorher anmelden, bis zum 20.2. über die Website oder unter anmeldung@kubo.de