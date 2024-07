Unsere Welt ist voller Farben. Zum Glück, denn sie machen unser Leben bunter. Aber Farben können noch viel mehr: Gefühle in uns hervorrufen. Im Stück begeben sich Zuschauende von 2 bis 6 Jahren und ihre Eltern auf eine farbenfrohe Reise der Gefühle. Von dem süßen rosa Märchenwunderland geht es in das wärmende Gelb und von dort in das beruhigende Blau bis hin zum leidenschaftlichen Rot der Liebe. Aber huch: Rot steht auch für Wut und Grün ist nicht immer nur ruhig und manchmal ist Blau auch traurig statt entspannt. Gemeinsam mit zwei Performerinnen entdecken das Publikum die Vielfalt der Emotionen, die wir mit Farben assoziieren und die sie in uns hervorrufen können. Rosa Wolke bringt uns auf farbenfrohe Art bei, dass Gefühle vielschichtig und ganz individuell sind.

Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.