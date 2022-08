Rosalein Schmetterschwein will fliegen

Lesefreunde ab 4 Jahren lauschen im Bilderbuchkino einer Geschichte über Freundschaft und Mut, geschrieben von Steffi Hahn:

Rosa ist sie, Rosalein, mit Ringelschwanz und etwas klein. Rosalein hat einen Traum. Sie will fliegen, hoch oben am Himmel. Doch wie soll das gehen, so ohne Flügel? Ihre Freunde lachen sie aus. Sie ist nun mal ein Schwein, und kein Vogel. Das klappt doch nie! Aber Rosalein wünscht es sich so sehr und gibt nicht auf und übt und übt. Ihr bester Freund Bo, der Schmetterling, glaubt fest an sie. Gemeinsam und mit einem Schuss Magie wird das kleine Wunder wahr!

Der Eintritt ist frei.