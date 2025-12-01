Ross Antony & Paul Reeves: Unser lustiges Weihnachten

Seit 20 Jahren sind der bekannte Komiker und sein geliebter Opernsänger ein Paar, jetzt sind sie erstmals zusammen auf der Bühne und begeistern ihr Publikum mit einer Show aus musikalischen Erinnerungen und Emotionen: Ein Abend voller Überraschungen, Lieblingssongs und ganz viel Liebe.

Packt eure Weihnachtsmützen, Rentierpullis und Glitzerkleider aus – Ross Antony & Paul Reeves wollen euch in euren schönsten, verrücktesten und besten Weihnachtsoutfits sehen!

Tickets sind ab ca. 58 Euro auf der Veranstaltungswebseite erhältlich.