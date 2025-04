Rotkreuz-Oldtimer auf Besuch

× Erweitern © DRK Bremen Rotkreuztag, DRK-Oldtimer

Lust auf Autos-gucken? Dann ab zum Theodor-Heuss-Platz in Bremerhaven! Da präsentiert das DRK seine ehemaligen Dienstfahrzeuge! Angefangen beim Opel Blitz von 1941, der früher als Sanitätskraftwagen im Einsatz, versprühen 50 weitere Oldtimer dann ihr besonderes Flair auf dem Platz und treten zum Oldtimer-Wettbewerb um das schönste Fahrzeug an.

Alle gezeigten Oldtimer sind fahrtüchtig und sind mitsamt der Personen nach Bremerhaven gereist, die sich um die Pflege und den Erhalt ihrer motorisierten Schätze kümmern. Für leibliche Wohl sorgt der Imbisswagen des DRK-Kreisverbands Bremerhaven e.V. Die kleinen Gäste können sich auf eine Hüpfburg freuen – außerdem sind Engagierte vom Roten Kreuz vor Ort und beantworten Fragen zu den Fahrzeugen und der Arbeit des DRKs.

Wer mag, kann an der Abstimmung über den schönsten Oldtimer des Wettbewerbs teilnehmen. Jedes Fahrzeug ist mit einer Teilnehmernummer versehen, die sichtbar im Cockpit angebracht ist. Per QR-Code, der vor Ort an den Ständen zu finden ist, gelangt man zur Abstimmung. Das vom Publikum gewählte schönste Fahrzeug wird am Abend gekürt. Neben dem schönsten Fahrzeug erhalten auch das Fahrzeug mit der weitesten Anreise und das älteste Fahrzeug eine kleine Auszeichnung.

Am Sonntag, den 1. Juni 2025, treten die Teilnehmenden die Heimreise an.