Ruck-Zuck Gellidruck!

In den Herbstferien lädt die Bildende Künstlerin Elfin Açar Kinder zwischen 6 und 10 Jahren zu einer kreativen Entdeckungsreise ein. Im eintägigen Workshop dreht sich alles um die faszinierende Technik des Gellidrucks.

Mit Farben, Pflanzen, Strukturen und verschiedensten Materialien entstehen Schicht für Schicht experimentelle Drucke und neue Bildwelten. Elfin Açar, die sich in ihren Arbeiten intensiv mit Erinnerungen, Natur und Räumen auseinandersetzt, begleitet die Kinder spielerisch durch den Tag. Vorkenntnisse braucht es keine – nur Freude am Ausprobieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung per E-Mail an galerie@kh-bremen.de.