Rübezahl und die Prinzessin

Der uralte Berggeist Rübezahl wohnt im Riesengebirge und kann seine Gestalt beliebig verändern. Eines Tages entdeckt er in seinem Naturreich die schöne Prinzessin Emma, die bei einem Picknick unter Hofleuten auf der Laute spielt. Er will sie sofort zur Frau haben. Die Prinzessin liebt aber den Bauern Jakob. Nur ist dieser ihrem Vater, dem König, nicht gut genug, weshalb sich die beiden heimlich verlobt haben. Rübezahl entführt Emma als sie ein Bad im wilden Bergsee nimmt und sperrt sie in seinen Berg. Dort trifft sie auf Waldelfe, Rübezahls Freundin, die Emma Ratschläge zur Flucht gibt. Aber so leicht entkommt man einem verliebten Berggeist nicht.

WDR 5 präsentiert die WDR-Hörspielproduktion für Kinder ab 6 Jahren in der Sendung KiRaKa.

WDR 5, empfangbar als Livestream, weitere Sendemöglichkeiten

Hörspiel verpasst? Alle Hörspiele sind nach der Ausstrahlung ein Jahr lang hier als Download verfügbar.