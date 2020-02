Im Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren erfahren die Kleinen, was passiert, wenn ein kleiner Waschbär nachts in die Osterwerkstatt stolpert. Beim Bilderbuchkino wird eine Geschichte vorgelesen und das Bilderbuch Seite für Seite an die Wand projiziert.

Eintritt: 1 Euro

Die Veranstaltung findet im Schroetersaal statt.