Du bist zwischen 8 und 16 Jahre alt, machst gerne Sport an der frischen Luft und möchtest mal was ganz Neues ausprobieren? Dann komm zum offenen Training bei Union 60! Alles, was du brauchst, ist bequeme Sportkleidung, die für das Bremer Aprilwetter geeignet ist.

Die Teilnahme ist kostenfrei.