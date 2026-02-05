× Erweitern © Herbert Lange Rumpelstilzchen, GRIMMbim

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung zur Geschichte des Handpuppentheaters ist das Puppentheater Grimmbim mit einer märchenhaften Aufführung für Publikum ab 4 Jahren zu Gast im Museumsdorf.

Spannend, rätselhaft und poetisch hat der in Bremen lebende Logopäde und Puppenspieler Herbert Lange den Klassiker unter der Regie von Martin Leßmann und mit Kostümen von Ingrid Dela Rosa behutsam modernisiert und für die Handpuppenbühne aufbereitet.

Im Mittelpunkt steht die schöne Müllerstochter, die dem König Stroh zu Gold spinnen muss, sonst droht ihr der Tod. In ihrer größten Not erscheint wie aus dem Nichts ein geheimnisvolles Männlein, das seinen Namen nicht nennen will. Mit seiner Hilfe füllt sich das Spinnrad wie von Geisterhand, und die Müllerstochter wird Königin und glückliche Mutter. Doch das Männlein kehrt zurück und verlangt seinen Lohn – ein spannendes, märchenhaftes Finale erwartet die Zuschauer:innen.

Die Mitmachgeschichte ist geeignet für Groß und Klein, besonders für Familien mit Kindern ab 4 Jahren. Wer möchte, kann selbst aktiv werden und Teil der zauberhaften Puppenwelt werden.

Eintritt auf Spendenbasis (ein Hut wird rumgereicht). Bitte bis 29.04.2026 telefonisch oder per Mail anmelden; die spontane Teilnahme möglich, sofern noch Plätze frei sind.