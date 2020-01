× Erweitern © Puppentheater Grimmbim Rumpelstilzchen

Das Puppentheater Grimmbim spielt das Märchen von der Müllerstochter für Kinder ab 4 Jahre: Sie soll dem König Stroh zu Gold spinnen, sonst verliert sie ihr Leben.

Da taucht in der größten Not der jungen Frau wie aus dem Nichts ein Helfer auf: Das freundliche, merkwürdige Männlein, das seinen Namen nicht nennen will, setzt sich gleich ans Spinnrad, und wie von Geisterhand füllen sich alle Kammern mit Gold. So wird die Müllerstochter zur Königin und übers Jahr zur glücklichen Mutter. Doch einem wirklich märchenhaften Ende droht wieder neue Gefahr: Das Männlein kehrt zurück und fordert den versprochenen Lohn ein.

3 Euro pro Nase.