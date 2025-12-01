× Erweitern © WDR / Hardy Spitz Rumpelstilzchen (2009)

Heute ist die moderne Version des grimmschen Märchens mit Gottfried John als König und Robert Stadlober als Rumpelstilzchen im WDR zu sehen.

Auf einer Waldlichtung begegnen sich zufällig die schöne Müllerstochter Lisa und Königssohn Moritz, die sich so bald wie möglich wiedersehen möchten. Wie es im Leben oft der Fall ist, kommt es anders als erwartet.

Lisas Vater, der Müller Gisbert, prahlt auf dem Schloss damit, dass seine Tochter in der Lage ist, Stroh zu Gold zu spinnen. Der goldgierige König Gustaf bekommt davon Wind und zwingt den Müller die Müllerstochter zu ihm in den Palast zu schicken. Lisa soll, eingesperrt in einer Kammer, das Unmögliche vollbringen, wenn ihr das Leben lieb wär.

Wie durch ein Zauber erscheint eine geheimnisvolle Gestalt, die tatsächlich Stroh zu Gold spinnen kann. Der König ist zwar begeistert, doch seine Goldgier nimmt kein Ende. Für jeden Einsatz der Zauberkräfte muss Lisa dem Wesen etwas hergeben. Beim dritten Mal fordert es das Ungeheure: Lisas erstgeborenes Kind.

Aufgrund einer lebensbedrohlichen Goldallergie wird König Gustaf auf den rechten Weg gebracht. Lisa ist frei, Sohn Moritz folgt auf den Thron und der Vermählung von Lisa und Moritz steht nichts mehr im Wege.

Bald bringt Lisa ihr erstes Kind auf die Welt und die geheimnisvolle Gestalt fordert ihren Tribut ein. Aber wenn Lisa den Namen des Wesens herausfindet, darf sie das Kind behalten.

D 2009, Regie: Ulli König, mit: Julie Engelbrecht (Lisa), Gottfried John (König), Robert Stadlober (Rumpelstilzchen), 60 Min.